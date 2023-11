Maltempo | arriva l’inverno | freddo polare e rischio nubifragi

Leggi su tpi

(Di domenica 12 novembre 2023) Ciclone invernale in arrivo sull’Italia. Porterà neve,. La causa, secondo i vari siti meteo, va ricercata nella particolare configurazione che si verrà a creare; già nei prossimi giorni l’alta pressione delle Azzorre migrerà verso latitudini polarindo fin sulla Penisola Scandinava. Come avviene spesso durante questa stagione, questo movimento metterà in moto correnti d’aria molto fredde di origine Artica che scivoleranno rapidamente verso Sud attraversando dapprima il cuore del Vecchio Continente, per poi riversarsi con decisione nel bacino del Mediterraneo attraverso la Porta della Bora (Adriatico). La situazione peggiorerà intorno a mercoledì 15 novembre. Le zone a essere colpite per prime saranno quelle settentrionali. Parliamo del Piemonte, Friuli, Lombardia e Trentino. Non si ...