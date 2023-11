Madonna con un bambino ferito sul presepe a Napoli

(Di domenica 12 novembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLa statua dellaferita alla mano destra che tiene sulle ginocchia Gesùsanguinante in più parti del corpo e con entrambe le braccia fasciate è stata inserita neldi via San Gregorio Armeno, la celebre strada dedicata ai pastori di. A realizzarla, nella sua bottega, il il maestro Marco Ferrigno e, vuole essere, un messaggio contro tutte le guerre. “Visto il momento particolare e i tanti focolai di guerra che ci sono nel mondo mi sembrava giusto prendere anche un poco una posizione. Lae il Bambin Gesù feriti sono un po’ la rappresentazione iconografica di questo momento che stiamo vivendo e rappresenta anche un po’ l’indignazione di noi tutti e la volontà di volere la pace”, spiega. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Opera realizzata da maestro Marco Ferrigno

