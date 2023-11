Macchine fotografiche rare | se ne hai una così vale un patrimonio

(Di domenica 12 novembre 2023) Il mercato dellevintage esiste, ed è molto più ricercato di quel che si possa immaginare. Questo è il caso di un magnifico esemplare di macchina fotografica Leica 0 della serie 105, che è stata venduta all’asta per 14,4 milioni di euro. Scopriamo tutti i dettagli di questa vendita, e perché una macchinapuò raggiungere un valorealto. Durante un’asta che è stata dedicata alla vendita di alcuni pezzi storici, è stata venduta una macchina fotografica della Leica, la quale è andata a segnare significativamente il passaggio alla fotografia moderna. Parliamo degli inizi della Prima Guerra Mondiale, ma scopriamone di più! La collezione di questeè preziosa e rara, ed è molto importante per la storia della fotografia, perché è stata ...

Nel corso degli anni ' 20 e ' 40 , si affermò nella fabbricazione di nuovi apparecchi come strumenti elettrici di misura, di topografia, strumenti di precisione e. Quando la ...

Consigli24 | Guida all'acquisto delle migliori macchine fotografiche ... Consigli24

10 macchine fotografiche per bambini che scateneranno la loro ... WIRED Italia

La presentazione del catalogo legato alla mostra “Narciso Meccanico” si trasforma in un’occasione per comprendere le grandi trasformazioni in atto ...Il Cappellificio Cervo rappresenta per il mondo della modisteria ciò che la macchina fotografica analogica rappresenta per il mondo della fotografia: un luogo di ritorno all’arte e all’artigianato ...