Ma che giustizia è questa? | la madre di Erika Preti si sfoga contro il killer grasso

(Di domenica 12 novembre 2023) Era l'11 giugno del 2017 quando Dimitri Fricano uccise con 57 coltellate. Quella che sarebbe dovuta essere una vacanza nella splendida Gallura si trasformò in una tragedia. In un femminicidio. «Alle 10.59, pochi minuti prima che mia figliavenisse accoltellata, ho ricevuto il suo ultimo messaggio. Era serena, nulla che facesse presagire né a lei né a me quello che le sarebbe di lì a poco capitato». A parlare è Tiziana Suman, mamma di. Con la voce rotta dal pianto e incontenibile dolore ci racconta lo sconcerto e la rabbia che prova nel sapere che l'assassino di sua figlia, Dimitri Fricano, è fuori dal carcere. Era stato condannato a 30 anni di reclusione, in prigione ci è rimasto solo 6 anni: in sostanza, essendo obeso (pesa 200 chili) e non riuscendosi pressoché a ...