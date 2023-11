M O | Borrel | l’Unione Europea chiede pausa umanitaria immediata

Leggi su ildenaro

(Di domenica 12 novembre 2023) Roma, 12 nov. (askanews) – “La UE è seriamente preoccupata per l’aggravarsi della crisia Gaza” e “si unisce alle richieste di unadelle ostilità e della creazione di corridoi umanitari, anche attraverso una maggiore capacità ai valichi di frontiera e attraverso una rotta marittima dedicata, in modo che gli aiuti umanitari possano raggiungere in sicurezza la popolazione di Gaza”. Lo dichiara l’Alto Rappresentante per la Politica estera Ue Josep. “In linea con le conclusioni del Consiglio europeo del 26 ottobre – sottolinea- la Ue ribadisce il diritto di Israele a difendersi in linea con il diritto internazionale e il diritto internazionale umanitario”. E “un accesso umanitario continuo, rapido, sicuro e senza ostacoli e aiuti per ...