(Di domenica 12 novembre 2023) I celebri attori Hoffman e Hunt (tre statuette in due) gireranno per le strade cittadine per le riprese del nuovo film di Peter ...

I celebri attori Hoffman e Hunt (tre statuette in due) gireranno per le strade cittadine per le riprese del nuovo film di Peter ...

Lucca location da Oscar. Dal Fillungo alle Mura con Dustin ed Helen LA NAZIONE

Commercio, sport, imprenditoria. Premio “Mercurio“ alle eccellenze ... LA NAZIONE

I celebri attori Hoffman e Hunt (tre statuette in due) gireranno per le strade cittadine per le riprese del nuovo film di Peter Greenaway.L’attrice statunitense sarà la co-protagonista della pellicola le cui riprese inizieranno a fine mese in città. Ha vinto la statuetta assieme a Jack Nicholson interpretando la cameriera Carol in “Qual ...