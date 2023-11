Loki stagione 2 episodio 6 | la recensione – I gloriosi propositi

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 12 novembre 2023) La Marvel, come abbiamo già detto, non è nel suo momento migliore. I recenti rinvii che hanno svuotato il 2024 e l’uscita tiepidissima di The Marvels alimentano un fuoco di scetticismo sempre più grande. Serviva tornare ai fasti di un tempo e a quel tipo di narrazione che sapeva emozionare e farci attendere il futuro. Serviva un cambio di rotta, evidentemente necessario, in questa fase post Endgame. Eè tutto ciò che l’MCU è stato per dieci lunghi anni. Al netto di criticità e punti che scricchiolano leggermente di più, questa secondadimette un punto fermo al livello qualitativo Marvel. Il livello da raggiungere è questo ed è sempre stato questo. Indubbiamente il miglior prodotto del Marvel Cinematic Universe dall’inizio della fase quattro e, non a caso, su di uno dei personaggi più amati delle fasi ...