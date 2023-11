Loki 2 | la recensione del finale di stagione | il chi al centro di tutto

Leggi su movieplayer

(Di domenica 12 novembre 2023) La secondadiraggiunge il suo culmine concettuale e qualitativo proprio a fine percorso, in una potente conclusione che arriva dritta al cuore del Multiverso e trasforma definitivamente il Dio degli Inganni. Senza alcun piano per una terza, almeno a breve e media distanza,raggiunge quella che sembra essere la sua conclusione naturale. Il sesto episodio della secondadovrebbe infatti essere il seriesdell'intero progetto, il più lungo e meglio strutturato dei Marvel Studios in casa Disney+ fino a questo momento. In una Crisi delle Meraviglie destinata a coinvolgere anche il nuovissimo The Marvels di Nia DaCosta, accolto tiepidamente dalla critica e rivolto a un pubblico totalmente disinteressato e poco ricettivo, la serie streaming sul Dio ...