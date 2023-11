Lo spettacolo si ferma al primo tempo | 0-0 tra Roma e Lazio | Mourinho a -3 dalla Champions

Ma l'imbattibilità sia quota 615 minuti. Gatti 6: gestisce con personalità la diffida, ... una Juve giovane e operaia, in piena emergenza, che regala nulla alloe ancora meno agli ...

I viaggi di Sindbad al 'Goldoni' - Ravenna il Resto del Carlino

Napoli, Bob Sinclair ferma «Vesuvio erutta»: il gesto del dj a Roma ilmattino.it

Clima incandescente all'Olimpico, squadre in campo per il primo derby della Capitale di questa stagione. Al momento dell'ingresso delle due squadre, la Nord si trasforma in un teatro e ...Il team maschile guidato da Joel Retornaz batte Dropkin e Bottcher e si giocherà un altro titolo del Grand Slam of Curling: oggi alle ore 16.00 italiane duello con ...