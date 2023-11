Lo sfortunato ritiro della calciatrice americana più forte di sempre

Leggi su agi

(Di domenica 12 novembre 2023) AGI - La leggenda del calcio femminile, Megan Rapinoe, si è ritirata dal calcio giocato ma nel modo peggiore possibile. No, non siamo di fronte a un altro caso Zidane che si ritirò, tra l'incredulità dei suoi tifosi, per la testata data a Marco Materazzi nel 2006. Laè stata sfortunatissima e ha dovuto salutare la sua gente con un brutto infortunio e una mesta sconfitta. In campo, nella finale del campionato americano Megan, è rimasta solo 6 minuti. L'OL Reign di Seattle, la sua squadra, ha perso contro il Gotham FC di New York per 2-1 mentre le telecamere continuavano a cercarla in panchina con la caviglia e la gamba immobilizzate. "Sono abbastanza sicura si tratti del tendine d'achille", ha confessato al terminegara ai microfoni delle televisioni americane. Megan Rapinoe's final professional game ...