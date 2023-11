Commenta per primo La Premier League chiude la giornata con cinque partite. Alle 15 ilsfida il, mentre il Brighton di De Zerbi se la vede con lo Sheffield. Si giocano anche Aston Villa - Fulham e West Ham - Nottingham Forest. Alle 17.30 il big match tra Chelsea e ...

Liverpool-Brentford, le formazioni ufficiali: Salah e Diogo Jota a ... TUTTO mercato WEB

Liverpool-Brentford (domenica 12 novembre 2023 ore 15:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici Infobetting

Liverpool faced a setback with a defeat at the hands of Toulouse in the Europa League on Thursday night, and they must quickly regroup as they are set to ...Trey Nyoni has been named on Liverpool's bench to take on Brentford this afternoon at the age of just 16 - but who is the Reds starlet