LIVE Verona-Inter Primavera 1-1 | paperone Calligaris | segna Diao

Leggi su inter-news

(Di domenica 12 novembre 2023)è l’incontro valido per la decima giornata del Campionato1 TIM 2023-2024: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. I nerazzurri di Cristian Chivu sfidano la tredicesima in classifica con dieci punti. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 16, si gioca al Sinergy Stadium. PAGINA IN AGGIORNAMENTO – PREMI F5 O RICARICA L’APP1-1esagera ancora palla al piede, si fa rubare la merenda da Baldeche insacca così a porta vuota. Disastroso il portiere dell’. 84? GOL DI BALDE! 1-1. 80? Vermesan e De Battisti dentro per ilal posto di Rigo e ...