LIVE Trevisan-Stakusic | Italia-Canada BJK Cup in DIRETTA | primo singolare della finale con l’emergente teenager

(Di domenica 12 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale diBillie Jean King Cup 2023.si contendono il trofeo in unainaspettata. Ad aprire quest’incontro saranno, con ogni probabilità, Martinae Marina, preferite nel corsosettimana alle proprie connazionali nel ruolo di numeri 2.arriva a quest’incontro a “punteggio pieno”, avendo vinto tutte le partite disputate. La toscana ha sempre portato alla nazionale di ...

Martinasupera in due set Kaja Juvan , fa 3/3 in questa settimana di BJK Cup e ancora una volta ... SEGUI ILDI ITALIA - SLOVENIA RISULTATI E CLASSIFICHE PROGRAMMA E COPERTURA TV LA PARTITA ...

LIVE Trevisan-Juvan, Italia-Slovenia BJK Cup 2023 in DIRETTA: primo singolare dalle 10.00 OA Sport

Live Kaja Juvan - Martina Trevisan - Billie Jean King Cup Singolare ... Eurosport IT

BILLIE JEAN KING CUP - Dopo il successo di Martina Trevisan su Juvan, Jasmine Paolini non fallisce il match point con la semifinalista del Roland Garros 2021, Z ...A Siviglia l'Italia sconfigge la Slovenia e si qualifica per la finale della Billie Jean King Cup, la cosiddetta Davis di tennis femminile. In finale le azzurre affronteranno la vincente tra Canada e ...