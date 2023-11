LIVE Trevisan-Stakusic 5-7 | 3-6 | Italia-Canada 0-1 | BJK Cup in DIRETTA | la canadese vince il primo singolare Azzurra bloccata della tensione

Leggi su oasport

(Di domenica 12 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI PAOLINI-FERNANDEZ, SECONDOFINALE BJK CUP 17.14 Con questa vittoriaporta a match point il. Alla formazioneserve un solo punto perre la prima BJK Cuppropria storia. Per l’ora si fa durissima la rimonta. 17.12 Le due giocatrici hanno concluso il match con numeri molto simili sulla prima di servizio. La grande differenza l’ha fatta la seconda di servizio, con cuiha vinto il 55% dei punti, mentresolamente il 24%. 17.10 Nulla da fare per Martinadallain questa ...