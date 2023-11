LIVE Trevisan-Stakusic 5-7 | 1-2 | Italia-Canada 0-0 | BJK Cup in DIRETTA | la canadese recupera subito il break

Leggi su oasport

(Di domenica 12 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI PAOLINI-FERNANDEZ, SECONDO SINGOLARE FINALE BJK CUP Seconda 40-A Difesa favolosa di, che arriva in allungo sullo schiaffo al volo dell’azzurra, trovando il vincente. 40-40colpisce male il rovescio, vanificando un’ottima difesa. L’azzurra era riuscita a riaprire lo scambio con un ottimo lob. A-40 L’azzurra non sbaglia questa volta la volee, dopo aver seguito a rete un buon rovescio lungolinea. 40-40 Termina in corridoio il dritto di, che ora sta faticando con questo colpo. 40-30 Grande difesa dell’na, chebene sulle accelerazioni della. Prova poi a strafare, cercando uno strettino ...