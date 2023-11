LIVE Sinner-Tsitsipas 6-4 | ATP Finals 2023 in DIRETTA | l’azzurro si aggiudica il primo set

Leggi su oasport

40-AD Palla break. Pressing asfissiante di Jannik, che gioca due colpi praticamente in controbalzo pur di non arretrare. 40-40 Risposta di rovescio dal timing stellare di, che poi sfonda con il dritto. Ancora parità in quello che diviene il game più lungo dell'incontro. AD-40 Il servizio torna ad aiutare il greco. 40-40 Il numero 5 ATP strappa il movimento del rovescio incrociato. AD-40 Servizio vincente dell'ellenico. 40-40 In corridoio questa palla corta di rovescio di. Parità. 40-30 Non passa la risposta di dritto dell'altoatesino. 30-30 Fiacco il rovescio in uscita dal servizio del greco. 30-15 Scambio estenuante chiuso dall'errore con il rovescio ...