LIVE Sci alpino | Slalom Levi 2023 in DIRETTA | Peterlini prova la rimonta con una buona seconda manche | Vlhova per la vittoria

(Di domenica 12 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LARISULTATI E CLASSIFICA PRIMAQUANDO LE PROSSIME GARE DI SCI: DATE, ORARI, PROGRAMMA 13:07 Good mantiene il ritmo di Martina e a fine piano ha 12 centesimi di vantaggio. 13:06 L’austriaca è troppo trattenuta e non riesce a impensierire il tempo diche inizia così la sua. In pista la svizzera Good. 13:05 Ottimo il tratto ripido di, che scia veramente bene collegando alla perfezione tutte le porte. Perde ancora un po’ sul tratto finale l’italiana, che passa comunque al comando con 16 centesimi di vantaggio. Ora Gritsch. 13:05 Rimane vicina a Sporer l’azzurra che ora deve fare la differenza sul muro. 13:04ladi Marie-Therese Sporer che ha un ...