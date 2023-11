LIVE – Sassari-Trento 43-24 Serie A1 2023 2024 basket | RISULTATO in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di domenica 12 novembre 2023) Ilindi, sfida valida come 7^ giornata dellaA1di. Non un avvio di stagione memorabile per la formazione allenata da coach Bucchi, che fin qui ha ottenuto una sola vittoria, contro il fanalino di coda Treviso. Tutt’altra storia, invece, per la Dolomiti Energia, che ha già raccolto cinque vittorie in campionato. La palla a due è fissata alle ore 16:30 di domenica 12novembre sul parquet del PalaSerradimigni, con Sportface che vi fornirà unaggiornato in tempo reale. COME VEDERE LA PARTITA IN TV PROGRAMMA E TV 7^ GIORNATA RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON REGOLAMENTOA1PER AGGIORNARE IL...