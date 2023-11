LIVE Paolini-Fernandez 2-2 | Italia-Canada 0-1 | BJK Cup in DIRETTA | l’azzurra recupera il break

Leggi su oasport

(Di domenica 12 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI TREVISAN-STAKUSIC, FINALE DI BJK CUP, DALLE 15.00 15-40perde il controllo del rovescio, con la palla che vola via in lunghezza. Seconda 15-30 Sfortunatain questo punto.ha giocato prima un grandissimo dritto incrociato, e poi un rovescio definitivo, il quale però tocca il nastro e termina in corridoio. 15-15 Favoloso dritto di, che lasci andare il braccio su quest’accelerazione lungolinea. 0-15 Atterra sulla riga il rovescio lungolinea della canadese, che trova una soluzione favolosa per uscire dalla diagonale destra. 2-2: si spegne in rete il rovescio di, dopo una buona risposta ...