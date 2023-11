LIVE MotoGP | GP Malesia 2023 in DIRETTA | alle 8 00 la gara | Bagnaia cerca il riscatto a Sepang

Leggi su oasport

(Di domenica 12 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DEL WARM-UP Come seguire lain tv/streaming – La griglia di partenza – La cronaca delle qualifiche – La cronaca della Sprint Race Buongiorno e bentrovati alladel GP della, penultimo appuntamento del Mondialedi. Sulla pista diassisteremo a unaparticolarmente intensa in cui la gestione dei vari momenti sarà determinante per la massimizzazione del proprio risultato. Francescodeve scuotersi per rispondere all’incisività di Jorge Martin. Nella Sprint Race l’affermazione di Alex Marquez ha posto l’accento sul bilanciamento non corretto di Pecco che, partendo dalla pole-position, ha ...