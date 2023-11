LIVE – Messina-Latina 0-2 | Serie C 2023 2024 DIRETTA

(Di domenica 12 novembre 2023) Ladi, match valido per la tredicesima giornata del girone C di. Stadio Franco Scoglio-San Filippo che ospita uno scontro delicato: settimo posto per i laziali che fanno visita ai peloritani che invece sono in difficoltà, quartultimi e a caccia di punti salvezza. Chi riuscirà ad avere la meglio? Appuntamento fissato alle ore 16.15 di domenica 12 novembre. DOVE VEDERE LA GARA Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. PER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE REFRESHore 0-2 (38? Jallow, 58? Paganini 63? Del Sole) 63?- GOL! Difesa delcompletamente sbilanciata ...

Dove vedere- Latina in tv estreaming gratis Se sei un abbonato a Sky Sport ma non hai accesso alla tua TV, puoi utilizzare la piattaforma di streaming di Sky, Sky Go, per seguire la ...

LIVE Messina-Latina GoalSicilia.it

Messina - Latina 0-0 [LIVE] latinaoggi.eu

Dopo venti minuti la Dinamo Sassari conduce sulla Dolomiti Energia Trentino per 45-28. Primo quarto che ha visto gli ospiti chiudere avanti per 15-22. Nei secondi dieci ...Allo stadio “Scoglio” protagoniste Messina e Latina, gara valevole per la 13^ giornata del campionato di Serie C girone C. LA CLASSIFICA. Di seguito risultato e tabellino.Messina-Latina 0-0:IL TABELLI ...