LIVE Lazio-Roma 0-0 | palo di Luis Alberto! Miracolo di Rui Patricio su Romagnoli

(Di domenica 12 novembre 2023) Un nuovo capitolo è pronto per essere scritto. Una della rivalità più accese del calcio italiano si arricchisce di una...

Emozioni e sfottò. In pieno clima derby.- Roma deve ancora iniziare e, come sempre, prima del fischio d'inizio a farla da padrone sono ... " Meravigliosa creatura ", cantata. In Curva Nord ...

LIVE Lazio-Roma 0-0: nervi un po' tesi tra le panchine, cartellino giallo per Sarri La Gazzetta dello Sport

Serie A TIM | 12ª giornata Domenica 12 novembre 2023, ore 18.00 Stadio Olimpico di Roma LAZIO - ROMA 0-0 LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, ...