LIVE – Juventus U23-Carrarese 0-1 | Serie C 2023 2024 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di domenica 12 novembre 2023) LadiU23-, match valido per la tredicesima giornata del girone B di. I bianconeri vogliono vincere dopo essere partiti tutto sommato male in questo avvio di stagione, ben meglio hanno fatto i toscani che si trovano al quinto posto in classifica. Chi riuscirà ad avere la meglio? Appuntamento fissato alle ore 20.45 di domenica 12 novembre. DOVE VEDERE LA GARA Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. PER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE REFRESHU23-0-1 62? – PANICO LA SBLOCCA! 0-1 57? – Savona e Belloni a terra, i due si rialzano e si ricomincia 53? – Gioco fermo nella zona di metà campo 49? – La ...