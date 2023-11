LIVE Inter-Frosinone 2-0 | esce Thuram | standing ovation per lui!

Leggi su inter-news

(Di domenica 12 novembre 2023)è l’incontro valido per la dodicesima giornata di Serie A 2023-2024: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 20.45, si gioca al ‘Giuseppe Meazza’ di Milano. PAGINA IN AGGIORNAMENTO – PREMI F5 O RICARICA L’APP ???2-0 70? Ammonizione per Brescianini,vento in ritardo su Acerbi. 68? Doppia sostituzione nell’: Inzaghi richiama Mkhitaryan e, per mandare in campo Frattesi e Arnautovic. 64? ESTERNO DELLA RETE! Dimarco circumnaviga l’area di rigore ciociara con un cross basso per Barella, ma il sardo manda al lato di pochissimo. 63? VOLA SOMMER! Marchizza trova una grande conclusione col sinistro, ...