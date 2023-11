LIVE Inter-Frosinone 1-0 al 45' | Dimarco da centrocampo!

MILANO - Dopo la qualificazione agli ottavi di Champions League , ottenuta mercoledì a Salisburgo , l'di Simone Inzaghi si rituffa in campionato, ospitando a San Siro il Frosinone di Eusebio Di Francesco , vera sorpresa di questa prima parte di serie A. I nerazzurri devono rispondere alla ...

LIVE Inter-Frosinone 1-0: colpo di genio di Dimarco, gol pazzesco dalla trequarti! La Gazzetta dello Sport

LIVE, Inter-Frosinone 1-0 all’intervallo: pazzesco Dimarco, Eurogol da 45 metri fcinter1908

20.15 - La Juventus NG è penultima in classifica con una sola vittoria conquistata nelle ultime cinque gare, mentre la Carrarese è quinta in classifica con 20 punti ed è reduce dal successo di misura ...La sfida di San Siro chiude la 12^ giornata di Serie A. Dopo la qualificazione anticipata agli ottavi di Champions, l'Inter vuole riprendersi il 1° posto in classifica (attualmente occupato dalla Juve ...