LIVE Germania-Italia | Qualificazioni Europei basket femminile in DIRETTA | match durissimo contro le sorelle Sabally

Leggi su oasport

(Di domenica 12 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma del– La presentazione della sfida Buongiorno a tutti, amiche ed amici di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alladivalevole per leaglidi2025! Le azzurre di coach Andrea Capobianco vogliono dare continuità al successo di pochi giorni fala Grecia (76-67), per chiudere nel migliore dei modi la prima finestra di impegni del neo-Commissario Tecnico che punterà ancora una volta sulla solidità di Lorela Cubaj e sull’estro di Cecilia Zandalasini. La, al pari dell’, ha iniziato con un ...