LIVE Germania-Italia 12-30 | Qualificazioni Europei basket femminile in DIRETTA | azzurre in assoluto controllo nel secondo quarto | 10 punti per Matilde Villa

Leggi su oasport

(Di domenica 12 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18-30 Contropiede di Fiebich: mini-break di 4-0 della, che prova a ricucire lo strappo! 16-30 Satou Sabally dal pitturato! Time-out chiamato da coach Andrea Capobianco. 14-30 Geiselsöder sfrutta il tabellone e segna due: laaccenna una timida reazione! 12-30 Appoggio di, che sale a quota 10! 12-28 Canestro dalla media di Brunckhorst per il -16! 10-28 LA TRIPLA DELLA ZANDAAAAAAAA 10-25 Guelich appoggia il primo canestro delladel, che torna a segnare dopo diversi minuti di digiuno offensivo! 8-25 2/2 per Ilaria Panzera dalla lunetta: leproseguono il momento positivo e ...