LIVE Djokovic-Rune | ATP Finals 2023 in DIRETTA | si parte tra 5?! Esordio di fuoco per il favorito del torneo

(Di domenica 12 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DI SINNER-TSITSIPAS 20.55 Un Holgertotalmente RINATO dalla “cura Becker”. Da quando il campione di Wimbledon ha preso le redini del danese, quest’ultimo ha saputo alzare l’asticella. Dopo una serie inenarrabile di brutte sconfitte al 1° turno, da Basileaha ritrovato il suo tennis, ottenendo un ottimo quarto di finale a Parigi, dove si è arreso solo 7-5, 6-7, 6-4 a. 20.50 Precedenti in parità, 2 a 2.ha vinto l’ultimo a Parigi-Bercy, dove l’anno scorsodiede un dispiacere al serbo battendolo in finale. Quest’anno si è giocato anche a Roma, con la vittoria in 3 set del danese. 20.45 Dopo la roboante vittoria di Jannik Sinner nella prima partita del gruppo contro Stefanos Tsitsipas, è ...

TORINO - Seconda sfida del Gruppo Verde alle Nitto Atp Finals di Torino , dove il numero uno del mondo Novakdebutta oggi (domenica 12 novembre, ore 21) contro Holger Rune (n. 10 Atp e 8 del tabellone torinese). Chi vince aggancia Jannik Sinner che al debutto ha superato in due set il greco Stefanos ...

3'- Possesso palla della Juve in queste prime fasi di gioco. 2'- Fallo in attacco fischiato alla Juve, riparte il Como con la punizione. 20:31 - Inizia ...19.30 - Amici di TuttoJuve.com, benvenuti alla diretta scritta di Juventus Next Gen-Carrarese, gara valida per la 13a giornata del Girone B di Serie C.