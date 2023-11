LIVE – Crotone-Monterosi 1-0 | Serie C 2023 2024 DIRETTA

(Di domenica 12 novembre 2023) Ladi, match valido per la tredicesima giornata del girone C di. Allo stadio Ezio Scida l’ottava in classifica, in zona playoff ma lontana dalle primissime posizioni alle quali ambisce, sfida i laziali ultimi in classifica e dunque a caccia di punti per risalire la china. Chi vincerà? Appuntamento fissato alle ore 14 di domenica 12 novembre. DOVE VEDERE LA PARTITA Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. PER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE REFRESH1-0 (16? Tribuzzi) 21?- Tribuzzi trova Tumminello in area di rigore, bravo Sini a spazzare lontano 16?- GOL! Gran ...

