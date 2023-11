L’Inter Women ritorna al successo | Pomigliano KO Più tre punti

(Di domenica 12 novembre 2023) Finisce 2-1 Inter-Femminile. Le nerazzurre mantengono il risultato costruitosi nel primo tempo in rimonta e ritrovano la vittoria.? Inter-Femminile 2-1, match valido per la settima giornata del campionato di Serie A Femminile. Le nerazzurre dopo la rimonta dei primi 45‘ guidata da Csiszar e Bugeja, sono chiamate a difendere il risultato in questo secondo tempo. Partenza sprint delle ragazze di Guarino che dopo tre minuti ci provano con Cambiaghi, che non riesce ad insaccare un buon suggerimento di Robustellini. Al 59? occhio anche al, che spaventa Cetinja con Rabot, conclusione fortunatamente alta. Al 67?, sono ancora le ospiti a rendersi pericolose con Nambi, che si fa dominare dall’altruismo, invece di calciare da dentro l’area di rigore.si salva. ...

Serie A Femminile, l'Inter Women batte in rimonta il Pomigliano L Football - Il Magazine del Calcio Femminile