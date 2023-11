Lino Banfi Abbandona Ballando Con Le Stelle | Ma Qualcosa Non Torna!

'Non ce la faccio, non posso continuare per mille ragioni'.conferma l'addio a Ballando con le stelle 2023. L'attore, uno dei concorrenti dello show di Raiuno, in apertura della quarta puntata annuncia il ritiro dalla gara e spiega anche i motivi. '...

Lino Banfi lascia “Ballando con le stelle, ora è ufficiale: ecco perché ilmessaggero.it

Lino Banfi vuota il sacco sull'addio a Ballando con le stelle: "Fin dall'inizio..." Il Tempo

Lino Banfi si ritira da Ballando con le stelle con un’emozionante sorpresa L’attore annuncia la decisione di lasciare la gara nella quarta puntata, condividendo i motivi della sua partenza e concluden ...L'attore pugliese Lino Banfi ha confermato la sua decisione di abbandonare la gara di 'Ballando con le stelle 2023' durante la puntata di sabato 11 novembre. Banfi ha spiegato che non può continuare p ...