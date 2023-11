L’importante novità per le chat WhatsApp nascoste con codice segreto

Leggi su optimagazine

(Di domenica 12 novembre 2023) Gli amanti della massima privacy stanno per essere accontentati: le nuoveconpersonale sono già realtà all’interno dell’applicazione di messaggistica nella versione di test siglata come la 2.23.24.20 presente sul Play Store. Capiamo esattamente a cosa hanno lavorato gli sviluppatori per garantire la massima riservatezza agli utenti, più di quanto accade in questo momento. In cosa consiste la possibilità di usufruire disecondo la nuova visione degli esperti, nello specifico? Gli esperti hanno appena permesso di oscurare il punto di ingresso per aprire lebloccate, attraverso l’utilizzo di un. Solo inserendo la propria password personale nella ...