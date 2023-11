Ligue 1 | prima gioia per Grosso | il Lione passa a Rennes

(Di domenica 12 novembre 2023)(FRANCIA) - Dopo la paura per i fatti di Marsiglia e il ritorno in panchina, Fabiopuò finalmente festeggiare lavittoria stagionale del suoche nella 12ª giornata di...

Il Lione risorge con Grosso: prima vittoria in Ligue 1 dopo 11 giornate Tuttosport

Champions League - Ma che succede a Sebastian Mora Prima il ... Eurosport IT

La squadra dell'ex azzurro si sblocca ma resta ultima in classifica. Pari per il Lille di Fonseca, il Marsiglia di Gattuso di scena a Lens ...Nel primo tempo, la formazione di Juric attacca e si vede annullare un gol a Rodriguez per fallo di Zapata. Nella ripresa, il colombiano serve a Ilic il pallone dell'1-0. Qualche minuto più tardi ...