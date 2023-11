Ligue 1 2023 2024 | il Le Havre blocca il Monaco sullo 0-0

Leggi su sportface

(Di domenica 12 novembre 2023) Il Leferma ilin casa nel match valido per la 12ª giornata di1. Al Stade Oceane finisce 0-0 al termine di una partita con poche occasioni e molto equilibrato dall’inizio alla fine. Buon punto per la squadra di Elsner, che da neopromossa sta continuando a sorprendere e sale a 15 punti al sesto posto in classifica. La compagine del principato manca l’aggancio al Nizza, a 26 punti eto0-0 dal Montpellier, e sale a 24 punti al terzo posto in classifica, a -3 dal Psg capolista e con 4 punti di margine sul Reims, quarto a 20 punti. Nella prossima giornata ci sarà il big match, il 24 novembre al ritorno dalla sosta nazionali, trae Psg al Parco dei Principi. Il Leandrà in trasferta a Nantes, il 26 novembre alle 15. ...