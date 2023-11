Liga 2023 2024 | doppio Lewandowski regala la rimonta al Barcellona | superato 2-1 l’Alaves

Leggi su sportface

(Di domenica 12 novembre 2023) Ancora grazie al solito Robert, ilriesce arenel 13esimo turno di, arrivando così alla sosta con una vittoria per 2-1. Inizio da incubo per i blaugrana, che dopo la sconfitta infrasettimanale in Europa contro lo Shakhtar vanno subito sotto al 1? per mano di Omorodion.mantiene il vantaggio per tutto il primo tempo, ma poi la musica cambia dopo l’intervallo.prima firma il pari al 53? e poi su rigore fa il bis al 77?,ndo tre punti fondamentali a Xavi. Un successo che permette alla formazione catalana di restare in scia a Girona e Real Madrid, entrambe vincenti questo fine settimana. Sono 30 i punti, a -2 dalla compagine allenata da Ancelotti e a -4 dalla sorprendente squadra di ...