L’ex premier Costa è stato scambiato per il suo omonimo ministro dai pm nel caso di corruzione

Leggi su linkiesta

(Di domenica 12 novembre 2023) L’indagine per sospettache ha portato alle dimissioni del primoportoghese Antóniopotrebbe essere il risultato di un clamoroso malinteso. Secondo quanto riportato da CNN Portugal, l’intercettazione telefonica che ha innescato lo scandalo giudiziario sembrerebbe coinvolgere non il, bensì un suocon un nome molto simile: AntónioSilva, responsabile del dicastero per lo Sviluppo economico. Una dinamica simile algiudiziario che coinvolse il conduttore televisivo Enzo Tortora, condannato ingiustamente a dieci anni di carcere per traffico di stupefacenti e associazione a delinquere per undi omonimia. L’errore sarebbe emerso durante l’interrogatorio di sabato sera, 11 novembre, a uno degli ...