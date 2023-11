L’Etna erutta | le immagini spettacolari sui social – I video

Leggi su open.online

(Di domenica 12 novembre 2023) È in corso un'attività parossistica sul, dal cratere di Sud-Est con l'emissione di cenere che ricade su Milo. Secondo gli esperti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Osservatorio etneo, di Catania il tremore vulcanico è ulteriormente aumentato rispetto al comunicato precedente, restando localizzato in corrispondenza del cratere di Sud Est. Anche l'ampiezza del segnale infrasonico è aumentata e gli eventi restano localizzati prevalentemente al Sud-Est. Lo spettacolo, immortalato dai cittadini sui, è mozzafiato.