Letizia Petris e la confessione h0t al Grande Fratello | la rivelazione a Paolo scandalizza i social

Leggi su blogtivvu

(Di domenica 12 novembre 2023)non sa ciò che sta accadendo fuori dalla Casa del, ma probabilmente potrebbe essere messa al corrente proprio nella puntata di domani. Mentre lei si preoccupa di dare una certa immagine di sé, oltre alle parole della sua ex fidanzata, è la stessa gieffina a tradirsi, pensando ingenuamente di non essere... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.