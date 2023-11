Lesione di primo grado Leao infortunato | quando tornerà in campo

L'attaccante del Milan, uscito dopo 10 minuti nella sfida con il Lecce di ieri, è stato sottoposto agli accertamenti che hanno evidenziato unadigrado del bicipite femorale destro. Il ...

Leao, lesione di primo grado: Rafa salta la nazionale e punta il Dortmund La Gazzetta dello Sport

Leao e l’infortunio, il responso degli esami: “Lesione di primo grado al bicipite femorale” Il Fatto Quotidiano

L’infortunio di Rafael Leao subito dopo soli 10 minuti in Lecce-Milan ha procurato una lesione di primo grado al bicipite femorale destro del portoghese. Non verrà convocato dalla propria nazionale e ...Ecco la comunicazione dal Milan: "Per Leao è una lesione di primo grado del bicipite femorale destro. Per Calabria si tratta di edema da sovraccarico del flessore semitendinoso sinistro, sono state ...