Leone scappato Il sindaco di Ladispoli | ' trovato il lucchetto rotto al circo'

Kimba è stato addormentato e catturato dopo diverse ore di ricerche alle quali hanno partecipato forze dell'ordine, vigili del fuoco, veterinari. Era stato chiuso anche un tratto della via Aurelia . ...

Leone scappa dal circo e terrorizza Ladispoli: catturato dopo sette ore. Il mistero della gabbia ilmessaggero.it

Ladispoli, la cattura del leone fuggito dal circo: sedato e caricato nel bagagliaio di un’auto Corriere TV

Su internet sono circolati diversi video che mostrano il leone che si aggira tranquillo per le strade della città e lungo i marciapiedi. La maggior parte dei residenti è rimasta nelle case per precauz ...Scappato dal circo e perso per le vie di Ladispoli, sul litorale laziale. Ore di panico ieri prima della cattura del leone in fuga, poi sedato in serata dalle squadre di veterinari giunte sul posto.