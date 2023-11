Leone fuggito a Ladispoli | il domatore | Ho trovato il lucchetto aperto

Leggi su tg24.sky

(Di domenica 12 novembre 2023) Kimba , ildi 8 anniieri da un circo ae catturato dopo poche ore sul litorale nord di Roma, sta bene. Il grosso felino che per ore ha seminato il panico tra la gente, è stato sedato e catturato. Ricerche in corso per accertare se la gabbia dove era richiuso ilsia stata dolosamente aperta da qualcuno. Le indagini della Procura di Civitavecchia sono scattate dopo la denuncia fatta dal proprietario del circo alla caserma dei carabinieri. L’incidente ha suscitato parecchie polemiche degli animalisti. "Spero che questo episodio possa smuovere qualche coscienza, e che finalmente si possa mettere la parola fine allo sfruttamento degli animali nei circhi". Lo scrive su Facebook il sindaco di, Alessandro Grando.