Lenticchie | Ceci e Fagioli | un concentrato per una Dieta Equilibrata

... minestrone trippe, porri e patate, cisrà di Dogliani, zuppa didi Nucetto, vellutata di zucca di Piozzo, fagioli con le cotiche di Bagnasco,e cotechini di cascina Biasin, frittelle ...

Legumi: tanti, buoni e salutari. Dalle lenticchie ai ceci, le ricette per ... QUOTIDIANO NAZIONALE

I Legumi in Inverno: Ricette Salutari e Gustose Microbiologia Italia

Un alimento da rivalutare sotto tutti i punti di vista. Ecco come cucinarli per dare sapore al piatto e introdurli nella dieta ...In autunno, la natura ci dona un'ampia varietà di ingredienti ricchi di colore, profumo e sapore da sfruttare appieno in mille e più ricette che sanno di relax. Man mano che le foglie cadono e il clim ...