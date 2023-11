L’Empoli stende il Napoli | Garcia a rischio esonero La situazione

Leggi su tpi

(Di domenica 12 novembre 2023) Il gol di Kovalenko al 91? minuti di-Empoli rischia di costare carissimo a Rudi. La sconfitta casalinga contro i toscani potrebbe infatti portare all’del tecnico francese, complice anche la pausa per le nazionali che potrebbe aiutare un cambio in panchina. Le riflessioni sono in corso. Di certo l’ambiente non sta aiutandovista la plateale contestazione dei tifosi nei suoi confronti prima e dopo il match. Aurelio De Laurentiis, che in estate ha puntato convintamente sull’ex tecnico della Roma, lo ha sostenuto a lungo. Ma ora la pazienza potrebbe essere finita. A testimoniarlo anche quanto avvenuto oggi all’intervallo della partita contro. Secondo quanto riporta Fanpage, il presidente azzurro avrebbe fatto visita ai suoi giocatori nello spogliatoio nel corso dei ...