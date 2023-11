Lecce-Milan | moviola | mani di Pongracic prima del rosso di Giroud

Leggi su dailymilan

(Di domenica 12 novembre 2023) Non giustifica minimamente i problemi che stanno frenando il, detto ciò alcune decisioni arbitrali prese ieri pomeriggio asono parse piuttosto discutibili. Una su tutte? Il tocco con la mano dinella ripresa – non punito del fischietto siciliano – che ha portato poi all’espulsione di. L’arbitro, Rosario Abisso della sezione di Palermo, al Via del Mare non ha di certo raggiunto la sufficienza. Nel primo tempo prestazione del direttore di gara coerente, scelte equilibrate e nulla di particolare da segnalare. Nella ripresa invece il crollo. Al 53’,della rimonta dei padroni di casa, iniziativa di Theo Hernandez in area di rigore, Dorgu tocca il pallone con il braccio largo ma Abisso non fischia il penalty e dalla Sala VAR nessuno interviene. Il vero patatrac arriva ...