Leao | infortunio che preoccupa | lesione di primo grado Edema per Calabria

(Di domenica 12 novembre 2023) Tegola in casa Milan: la risonanza magnetica alla quale si è sottoposto questa mattina Rafaha evidenziato unadidel bicipite femorale destro. Il portoghese si era fermato ieri pomeriggio a Lecce dopo dieci minuti di gioco per un dolore durante un’accelerazione. L’ex Lille dovrà rimanere a riposo per qualche settimana, le sue condizioni saranno monitorate durante la sosta.non prenderà parte quindi agli impegni con la propria Nazionale. Convocazione saltata anche per Davide. Dalla risonanza effettuata questa mattina è emerso unda sovraccarico del flessore semitendinoso sinistro. La nota positiva è che per il capitano del Milan sono state escluse lesioni.Gli stop disono sono ...