Leao | infortunio che preoccupa | c’è lesione Edema per Calabria

(Di domenica 12 novembre 2023) Tegola in casa Milan: la risonanza magnetica alla quale si è sottoposto questa mattina Rafaha evidenziato unadi primo grado del bicipite femorale destro. Il portoghese si è fermato ieri pomeriggio a Lecce dopo dieci minuti di gioco, durante un’accelerazione. Da un primo momento non sembrava nulla di grave: «Mi sono fermato in tempo, Mister» aveva detto il portoghese a Pioli una volta seduto in panchina, dopo il cambio con Okafor. L’ex Lille dovrà rimanere a riposo per qualche settimana (non sono ancora chiari i tempi di recupero), le sue condizioni saranno monitorate durante la sosta.non prenderà parte ovviamente agli impegni della nazionale portoghese contro Liechtenstein e Islanda valide per la qualificazione all’Europeo del prossimo anno. Convocazione saltata anche per Davide. Dalla ...