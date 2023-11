Leao e l’infortunio | il responso degli esami | “Lesione di primo grado al bicipite femorale”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 12 novembre 2023) Rafaeldovrà fermarsi. Salterà sicuramente la convocazione in Nazionale e proverà a rientrare per la sfida di Champions contro il Borussia Dortmund, fondamentale per tentare la qualificazione agli ottavi dopo la vittoria in casa contro il Psg, marchiata proprio da un gol d’autore dell’attaccante. Il calciatore del Milan, uscito dopo 10 minuti nella sfida con il Lecce di sabato per un infortunio muscolare. Al rientro a Milano è stato sottoposto agli accertamenti che hanno evidenziato unadideldestro. I tempi di recupero saranno valutati nei prossimi giorni ma con ogni probabilità salterà la gara contro la Fiorentina alla ripresa del campionato, nella quale mancherà anche Olivier Giroud, espulso a Lecce. Possibile, invece, un tentativo di ...