Lea – I nostri figli 2 | quante puntate sono per la fiction Rai 1

(Di domenica 12 novembre 2023) Lea – I2 si sviluppa in otto, che saranno trasmesse due a serata, per un totale di quattro appuntamenti su Rai 1, a partire da stasera, 12 novembre, fino al 3 dicembre. La serie con Anna Valle protagonista arriva sugli schermi con un sottotitolo nuovo, perché “si concentrerà sul rapporto trae genitori, non sempre semplici”, ha spiegato la protagonista. La seconda stagione della serie con Lea al centro della narrazione ci porta tre anni dopo i fatti raccontati nella prima. La protagonista deve scegliere se dare una nuova possibilità ad Arturo (Mehmet Gunsur) o capire se i suoi sentimenti per Marcoancora vividi e forti. Nel frattempo Lea dovrà fare attenzione anche al rapporto con Martina, le due infatti hanno un legame davvero profondo nonostante qualche incomprensione ...