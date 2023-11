Le prime pagine dei quotidiani di oggi 12 novembre | la rassegna stampa di Sky TG24

Leggi su tg24.sky

(Di domenica 12 novembre 2023) Tra le notizie in primo piano troviamo la manifestazione del Pd a Roma: in 50mila sono scesi in piazza contro le riforme del governo Meloni. La guerra in Medio Oriente continua a far parlare con i Paesi Arabi che chiedono all'Onu di fermare Israele, mentre le condizioni negli ospedali di Gaza si fanno sempre più critiche