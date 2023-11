Le Origini | Magia e Sperimentazione 1890-1910

Leggi su citypescara

(Di domenica 12 novembre 2023) I Questo periodo vide l’emergere di un linguaggio cinematografico vero e proprio. Registi come D.W. Griffith e Sergei Eisenstein sperimentarono con tecniche di montaggio, angolazioni di camera e illuminazione per raccontare storie complesse. Film come “Intolerance” (1916) di Griffith e “Il corazzato Potëmkin” (1925) di Eisenstein dimostrarono il potere emotivo e politico del cinema. In questo periodo, Hollywood iniziò a emergere come il centro dell’industria cinematografica. L’Era d’Oro di Hollywood e l’Avvento del Suono (1927-1945) Con l’introduzione del suono nei film, avvenuta con “Il cantante di jazz” nel 1927, il cinema entrò in una nuova era. Film come “Via col vento” (1939) e “Casablanca” (1942) diventarono icone culturali. Il periodo vide anche l’ascesa del genere dei musical e delle grandi star come Charlie Chaplin e Greta Garbo. In Europa, il cinema d’autore iniziò a prendere ...